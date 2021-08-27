Москва, 27 августа, 2021, 03:36 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный АО «ГУТА-Страхование». Претензии к компании пока судом не приняты, и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск

Исковое заявление подано индивидуальным предпринимателем Курмачевым 25 августа 2021 года. Детали спора пока неизвестны.

Компания-ответчик учреждена в октябре 1997 года. Уставный капитал — 603 560 000 рублей, директор — Ирина Лесина. АО входит в группу «ГУТА».

По данным на февраль 2021 года, в АО «ГУТА-Страхование» 99,93% принадлежало ООО «РАЭК-Инвест», конечным бенефициаром которого является Юрий Гущин — фигурант списка Forbes за номером 197. В документе, раскрывающем список акционеров, указано, что Гущин имеет, помимо российского гражданства, ещё и гражданство Сейшелл и Мальты.