Юньнань, Китай, 27 августа 2021, 03:14 — REGNUM Власти китайской провинции Юньнань приступили к реализации мер по ограничению так называемого майнинга криптовалют. Незаконный IT-промысел на первом этапе будет блокироваться путём отключения электричества, сообщило 26 августа издание CoinGeek.
Управление народного правительства округа Инцзян выпустило директиву, которая обязывает местные гидроэлектростанции пресекать все операции, связанные с добычей цифровой валюты.
Майнерам, которые работают на территории электростанций, предстоит за свой счёт «демонтировать мастерские по работе с большими данными» и вывезти всё оборудование. В случае игнорирования этого требования, санкции будут распространяться уже на электростанции.
Кроме того, бюро развития и реформ Инцзяна усилит меры, относящиеся к полномочиям правоохранительных органов. Им предстоит проконтролировать исполнение директивы и вмешаться в случаях, когда нарушители будут игнорировать требования властей.
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