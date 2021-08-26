Москва, 27 августа, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия») может получить назначение на должность посла России в Кабо-Верде после истечения срока своего депутатского мандата. Об этом 27 августа сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

По словам одного из них, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом будет рассмотрен на комитете в нижней палате парламента в ближайшее время.

Послов назначает президент России по согласованию с обеими палатами парламента. До этого возможные кандидатуры рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации РФ. Кроме того, одобрение до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Наталья Поклонская не стала участвовать в выборах в Госдуму VIII созыва, сняв свою кандидатуру ещё весной, на этапе проведения праймериз. Позже она сообщала о желании продолжить работу в Крыму.