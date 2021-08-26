Гавана, 27 августа, 2021, 01:51 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 8509 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Уточняется, что 8480 из них связаны с распространением инфекции внутри страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 619 672. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 96 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 4902 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа на Кубе выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 9907 человек. При этом рост заболеваемости COVID-19 происходит во всех регионах республики.