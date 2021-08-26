Кабул, 27 августа, 2021, 00:44 — ИА Регнум. По меньшей мере 90 человек погибли в результате мощных взрывов в аэропорту Кабула, сообщил 26 августа телеканал CBS со ссылкой источники в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

По предварительной информации, один из взрывов прогремел неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Его устроил террорист-смертник, который взорвал заминированный автомобиль в толпе.

Ответственность за него, по сообщениям в СМИ, взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что скопление большого количества людей помешало принять адекватные меры безопасности.

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Позже стало известно ещё о двух взрывах, один из которых был контролируемым — американцы уничтожали близ Кабула неиспользованные боеприпасы.