Вашингтон, 26 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. События в Афганистане наглядно показали, что геополитический расклад сил в мире окончательно изменился, и эти перемены несут огромные последствия для Соединённых Штатов. Союзники и противники США поняли, что всё могущество Вашингтона строилось на пропаганде и ложном представлении остального мира об их мифической военной и экономической мощи.

White House Джо Байден и Камала Харрис

Нет никаких сомнений, что за афганским провалом должны последовать кадровые изменения в верхах правительства США. Предлагаемый многими импичмент Джо Байдена маловероятен, так как демократы контролируют Конгресс и Сенат, но даже если его удастся провести после выборов в парламент в 2022 году, то Белый дом возглавит Камала Харрис, то есть править страной будет по-прежнему демпартия, отметили в Институте РУССТРАТ.

В качестве главы государства Харрис приведет к серьезным внешнеполитическим проблемам: главные мировые игроки её не замечают, а значит, американская империя продолжит терять свой геополитический статус. Также ей придется соперничать с Дональдом Трампом внутри США, и нет никаких сомнений, что тот ее с легкостью переиграет.

В свою защиту Джо Байден может напомнить слова вице-президента США Камалы Харрис. В апреле она подтвердила СМИ, что всячески продвигала и поддерживала идею Байдена о выводе войск из Афганистана, и заверила, что глава Белого дома прислушался к её аргументам перед принятием окончательного решения.

Получается, что демократы могут решить «сдать» Харрис и поддержать Сонного Джо, но нет никаких гарантий, что даже медикаментозная поддержка позволит ему продержаться до 2024 года, считают в Институте РУССТРАТ. К тому же понадобится новый вице-президент, а у демократов отсутствует сильная фигура, которую бы поддерживали все внутренние фракции.