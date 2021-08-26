Минск, 26 августа, 2021, 23:27 — ИА Регнум. «Следственным комитетом завершена проверка серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, помещением и содержанием в ИВС и ЦИП ГУВД Мингорисполкома», — сообщил 26 августа СК Белоруссии.

Sk.gov.by Следственный комитет Белоруссии

Читайте о предыстории: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в официальном сообщении белорусских «правоохранителей».

СК сообщил, что в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома в период с 9 по 15 августа 2020 года было доставлено более 2000 задержанных, из которых «с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел обратились 680 человек». В ведомстве сочли уместным отметить, что ранее некоторые из заявителей привлекались к административной ответственности.

Ранее на эту тему: Верховный суд Белоруссии подтвердил виновность расстрелянного манифестанта

«Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий — последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения «политического убежища» в других странах», — заявили представители «правоохранительного» органа постсоветской республики.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии