Тирана, 26 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования 6619 пациентов выявлено 888 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 274 пациента. Об этом сообщает 26 августа министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана

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По данным министерства, всего в Албании выявлено 142 253 случая заражения коронавирусом, 132 086 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2486 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние 24 часа. Одному из погибших было 20 лет.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7681, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 91 пациент.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.