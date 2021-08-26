* запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Возлагать ответственность за серию взрывов в Кабуле на какую-либо организацию пока нельзя, заявил 26 августа официальный представитель политического крыла движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим в эфире телеканала RT Arabic.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По его словам, на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не знают, кто стоит за этими терактами.

«Мы не знаем, кто именно стоит за взрывом в окрестностях кабульского аэропорта… Мы не можем возложить ответственность за взрыв в аэропорту Кабула на какую-либо организацию, пока идёт расследование», — сказал Наим.

При этом он отметил, что ответственность за безопасность людей, находящихся в аэропорту Кабула, несут контролирующие этот район иностранные военные.

«Иностранные войска несут ответственность за безопасность всех находящихся в аэропорту Кабула и его окрестностях», — сказал Мохаммад Наим.

Кроме того, Наим выразил готовность движения к любому взаимодействию с иностранными войсками для достижения стабильной ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Кабуле и возле кабульского аэропорта произошла серия взрывов, в результате которых погибли не менее 60 человек.