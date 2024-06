Ковентри, Великобритания, 26 августа, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Британский поп-исполнитель, входящий в топ-3 самых прослушиваемых исполнитель Spotify, Эд Ширан выступил с двумя новыми треками во время своего в Ковентри, сообщает NME.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Певец, который выпустит свой пятый альбом «=» в октябре, выступил в концертном зале Empire HMV вместимостью 1500 человек в честь 100-летия музыкальной торговли. Концертный сет-лист из 19 песен Ширана включал его предыдущие хиты «Castle On The Hill», «Thinking Out Loud», «The A Team» и «Shape Of You», а также недавние синглы «Bad Habits» и «Visiting Hours». Зрители в концертном зале города Ковентри также смогла лицезреть исполнение двух новых песен с грядущего альбома «=» — «First Times» и «Overpass Graffiti».

Эд Ширан ранее сказал, что «=» был лучшей работой, которую он когда-либо делал, добавив, что процесс работы над 14 треками альбома был «кропотливым».