Москва, 26 августа, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провели телефонные переговоры, сообщает 26 августа пресс-служба МИД РФ.

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Уточняется, что главы МИД обсудили ситуацию в Афганистане, выступив за диалог афганских политических группировок и формирование нового инклюзивного правительства.

«Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчеркнуто, что Москва и Тегеран, придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА», — указано в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа власть над Афганистаном находится в руках талибов. Под контролем оккупационных сил США и НАТО остаётся только аэропорт Кабула, через который происходит эвакуация граждан США и их сателлитов.