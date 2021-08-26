Скопье, 26 августа, 2021, 22:42 — ИА Регнум. В Северной Македонии 26 августа в результате исследования 5982 образцов выявили 1082 новых носителя коронавируса. 492 пациента выздоровели. За день умерли 27 носителей вируса. За три дня в стране с населением в два миллиона человек умерли почти 90 человек с диагнозом COVID-19.

Македонец Окрестности Тетово, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 172 657 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5782. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 153 640 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 13 235 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.