Рим, 26 августа, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Единственный эффективный способ борьбы с распространением коронавируса в общественном транспорте в Италии — увеличить количество его единиц и частоту движения, заявила в четверг, 26 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

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Как сообщалось ранее, с сентября 2021 года по решению правительства страны в автобусы и трамваи вернутся кондукторы, они должны будут проверять не только наличие билетов, но и правильность ношения масок и соблюдение социальной дистанции.

С 1 сентября 2021 года в Италии будет запрещено перемещаться на общественном транспорте тем, кто не является обладателем «антикоронавирусного паспорта».

По данным на26 августа, в Италии умерли128 957человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на43(днем ранее — на59). Число подтвержденных носителей выросло на7221(днем ранее — на7548). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 509 611 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены137 057человек(на1333 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 949 522человека, что составляет61,35% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).