Подгорица, 26 августа, 2021, 21:50 — ИА Регнум. В Черногории, по данным Института общественного здравоохранения, за сутки от ковида умерли девять человек, зарегистрировано 764 новых случая заражения.

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Всего за сутки обработали 4653 тестов.

Всего было диагностировано 764 новых положительных случая заражения, 709 среди граждан Черногории и 55 среди туристов, находящихся в Черногории.

За сутки от последствий COVID-19 зарегистрировано девять смертей из следующих муниципалитетов: Бар (2), Подгорица (2), Котор (1), Улцинь (1), Рожайе (1), Будва (1), Плевля (1). Среди погибших самому младшему было 50, а самому старшему 86 лет.