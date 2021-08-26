Вашингтон, 26 августа, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Не менее 13 военнослужащих США погибли в результате взрывов, произошедших возле аэропорта Кабула, сообщает 26 августа телеканал Fox News со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход. Армия США. Афганистан

По утверждению телеканала, ещё 20 американских военных получили различные ранения.

Ранее американские СМИ, также со ссылкой на неназванных представителей властей США, сообщали о гибели от взрывов четырех американских морских пехотинцев.

Напомним, число погибших и пострадавших местных жителей, по разным данным, может превышать 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 26 августа в Кабуле прогремели от трёх до пяти взрывов.