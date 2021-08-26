Стокгольм, 26 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на восемь. Данная информация была опубликована 26 августа на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 682 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 122 139 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1511 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 661 982 человека старше 18 лет, вторую — 5 435 697 совершеннолетних.

По состоянию на 26 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 46 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.