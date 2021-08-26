Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 августа, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик встретился 26 августа в Баня-Луке с разработчиком российской вакцины от коронавируса Александром Гинцбургом.

Слободни умјетник Баня-Лука

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Во время встречи Додик отметил, что граждане Республики Сербской для борьбы с эпидемией коронавируса массово выбирали «Спутник-V», и поэтому для него особая честь познакомиться с её разработчиком.

«Население Республики Сербской массово определилось в пользу вакцины «Спутник-V», мы успешно сотрудничали с компаниями и властями в России, чтобы обеспечить эту вакцину для наших граждан», — процитировал телеканал Н1 слова Додика.

Напомним, что с делегацией Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Гинцбург посетил также медицинский факультет Университета в Баня-Луке.