Москва, 26 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Голландскую компанию Booking.com B.V. (управляет гостиничным агрегатором Booking.com) уличили в злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщили 26 августа в пресс-службе ФАС.

Luca Conti Booking.com

На компанию наложен «оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей». Наказание за нарушение предусмотрено частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — говорится в сообщении.

Напомним, в отношении Booking.com B.V. ФАС возбудила в минувшем декабре антимонопольное дело, установив в ходе расследования, что компания «злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения».

Навязывая отелям свою ценовую политику, компания создавала ситуацию, когда те не могли «установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com» и их интересы оказались ущемлены. До настоящего момента компания не исполнила предписания отказаться от злоупотреблений.