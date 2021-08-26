Белград, 26 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Правительство Сербии приняло проект закона о защите культурного и исторического наследия древнего сербского монастыря Хиландар на Афоне. Об этом 26 августа сообщили сербские СМИ.

Первый вселенский собор. Греция. Афон. XVI. Греция. Афон, монастырь Хиландар

В решении правительства подчеркивается, что монастырь Хиландар, который находится в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО, является бесценным памятником сербской истории и культуры, уникальным центром сербской духовности, традиции и просвещения, передает телеканал РТС.

Напомним, что монастырь Хиландар занимает в святогорской иерархии четвертое место. Монастырь основал в 1198 году сербский архиепископСавва и его отец, сербский князь Стефан Неманья, в монашестве Симеон. Достопримечательностью монастыря является виноградная лоза, растущая из гроба святого Симеона по южной стороне храма Введения Пресвятой Богородицы. Симеонова лоза, по преданию, исцеляет от бесплодия. Монастырь имеет великолепную сокровищницу и библиотеку с богатым собранием славянских рукописей. В настоящее время в монастыре проживает около 60 сербских монахов.