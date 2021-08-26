Москва, 26 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. «Дельта"-штамм является причиной повышения в России смертности из-за коронавируса, сообщил 26 августа журналистам помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов.

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Кузнецов «Нынешний подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне — августе 2021 года, ассоциирован с распространением «Дельта"-штамма».

По словам чиновника, этот вирус в организме человека развивается быстрее, чем прочие штаммы. Быстрее, буквально за день-два, развиваются и тяжёлые осложнения, такиt как тяжёлая пневмония, поражение сердца, почек и других жизненно важных органов.

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Это затрагивает и молодое поколение. Летальность при заражении штаммом «Дельта» оказывается «выше аналогичных показателей в предыдущий период подъёма заболеваемости». Чиновник добавил, что среди вакцинированных количество госпитализаций и тяжёлых осложнений «существенно ниже, чем среди невакцинированных».