Рим, 26 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум.

Министерство образования Италии не намерено делать обязательными прививки от коронавируса для учащихся младшей и средней школы, заявил в четверг, 26 августа, глава ведомства Патрицио Бьянки.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Для студентов вузов прививки (или регулярное предъявление так называемого «антикоронавирусного паспорта») будут обязательными, при их отсутствии до очных занятий данных студентов допускать не будут, отметил министр.

По данным на25 августа, в Италии умерли128 914человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на59(днем ранее — на60). Число подтвержденных носителей выросло на7548(днем ранее — на6076). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 502 396 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 724человека (на399 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 771 281человек, что составляет61,05% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.