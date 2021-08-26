Москва, , 19:20 — REGNUM Обращение в Верховный суд России поступит от ЦИК по поводу отмены регистрации на выборах в Госдуму семи кандидатов. Решение принято на заседании ЦИК 26 августа.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, от «Справедливой России» ЦИК просит отменить регистрацию Дмитрия Потапенко, а от Партии роста — шести кандидатов: Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елены Мотовой, Евгения Орлова, Алексея Урываева и Заура Шахбанова.

В ЦИК, как пояснили в комиссии, поступили данные от Банка России, «указывающие на владение иностранными финансовыми инструментами» у этих кандидатов.

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