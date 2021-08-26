Москва, 26 августа, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Обращение в Верховный суд России поступит от ЦИК по поводу отмены регистрации на выборах в Госдуму семи кандидатов. Решение принято на заседании ЦИК 26 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Так, от «Справедливой России» ЦИК просит отменить регистрацию Дмитрия Потапенко, а от Партии роста — шести кандидатов: Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елены Мотовой, Евгения Орлова, Алексея Урываева и Заура Шахбанова.

В ЦИК, как пояснили в комиссии, поступили данные от Банка России, «указывающие на владение иностранными финансовыми инструментами» у этих кандидатов.