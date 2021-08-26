Рим, 26 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В новом учебном году школы Италии не будут уходить на общий карантин в случае вспышек коронавируса, заявил в четверг, 26 августа, министр образования Патрицио Бьянки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

В отличие от 2020−2021 учебного года, временно изолировать будут только непосредственно зараженных и тех, кто находился с ним в контакте, отметил министр.

По данным на25 августа, в Италии умерли128 914человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на59(днем ранее — на60). Число подтвержденных носителей выросло на7548(днем ранее — на6076). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 502 396 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 724человека (на399 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 771 281человек, что составляет61,05% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).