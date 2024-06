Лос-Анджелес, США, 26 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Nas X объявил дату выхода предстоящего дебютного альбома «Montero». Пластинка, на которой, предположительно, будут представлены синглы «Montero (Call Me By Your Name)» и «Industry Baby», должна выйти 17 сентября. На своем YouTube-канале артист выложил трейлер нового альбома, в котором показан фрагмент одной из песен.

Cosmopolitan UK Lil Nas X

Рэпер стал суперзвездой в 2019 году со своей песней «Old Town Road», за которой последовал его дебютный мини-альбом «7 EP», номинированный на премию «Грэмми». Песня приобрела несколько ремикс-версий от Билли Рэя Сайруса, BTS, CupcakKe, Lil Wayne, Young Thug и Mason Ramsey.

«Old Town Road» оставалась на 1-м месте в чарте Billboard Hot 100 в течение 19 недель, установив новый рекорд по времени, проведенному на вершине чарта.