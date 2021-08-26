Эксперты ЭИСИ сравнили предвыборные программы партий
Москва, 26 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В четверг, 26 августа, на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Уникальное предложение»: с какими программами партии выходят к избирателям». Эксперты обсудили программное предложение партий. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.
Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил доклад «Программы партий: восприятие россиянами», в котором исследовалось отношение граждан к программам политических партий. Из него следует, что 13% россиян внимательно читают программы политических партий. 57% респондентов специально не изучают программы, но имеют общее представление об их содержании. Пассивно к предвыборным программам партий относятся 29% от числа опрошенных.
Доклад также охватывает вопрос о заинтересованности граждан в программах партий. 64% респондентов ответили, что им интересны программы партий, против 35%, которые не проявляют интерес к программным документам. Самой незаинтересованной возрастной группой является «18−25 года». Наиболее актуальной темой для освещения в программах партий респонденты отметили «социальную проблематику»: здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, поддержка семьи, материнства и детства. В первую пятёрку важных вопросов также вошла тема экономического положения — минимальный размер оплаты труда. В рейтинг также вошли проблемы, связанные с развитием регионов, экологией, охраной окружающей среды, работы ЖКХ. Менее актуальными темами для граждан оказались вопросы внешней политики, вакцинация населения от коронавируса и миграционная политика.
Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 25 августа 2021 г. методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1200 респондентов (граждане РФ в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 2,8%.
Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», представил анализ предвыборных программ политических партий, участвующих в выборах в Государственную Думу VIII созыва. Согласно исследованию можно выделить 18 базовых тем, которые охватывают предвыборные программы партий. Наибольшее внимание партии уделили социальным темам, в том числе образованию и культуре (12 упоминаний), здравоохранению (11 упоминаний), жилищной (9 упоминаний) и пенсионной политике (10 упоминаний). Однако, экспертом было озвучено, что многие партии ограничиваются лишь декларированием самой цели, не погружаясь в описание механизмов реализации.
По мнению спикера, отличительной особенностью в этом электоральном цикле является то, что только одна программа — «народная» программа партии «Единая Россия» составлялась на основе предложений граждан. Программа была доработана и содержит в себе дорожные карты по реализации предложений. «Программа наполнена конкретикой. Там есть конкретные цели, задачи, шаги по выполнению, цифры и другие показатели, которые рассчитаны и связаны с реальностью. Например, программа реализации капитального ремонта 7300 школ расписана по годам», — отметил эксперт. Программный документ партии охватывает 17 из 18 основных тем. Важно отметить, что в программе выделяется молодежная политика — как продолжение принятых в июле 2020 года поправок в Конституцию РФ. Эксперт отметил, что эта программа нацелена на реализацию в жизни, в отличие от многих других, скорее, призванных привлечь внимание в период выборов.
В отношении малых партий, эксперт также упомянул, что новые партии гораздо сдержаннее в вопросах популизма. «В ряде программ мне удалось найти интересные инициативы, которые вполне реализуемы, несмотря на то, что партии можно назвать новичками в электоральном процессе. Стоит отметить инициативу партии «Новые люди», которая предлагает введение налоговых льгот за трудоустройство выпускников» — подчеркнул Александр Асафов.
Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, поделился своим подробным анализом десяти партийных программ. Программу КПРФ эксперт назвал опасной.
Программу «Справедливой России» эксперт назвал «скромной и стеснительной». По его мнению, вместе с рядом конкретных умеренно-популистских мер соседствуют очевидно невыполнимые благие пожелания, а рядом с довольно скромными идеями — трескучие лозунги. Программу Коммунистов России — абсолютно нереалистичной. Программу «Зеленой альтернативы» — «имеющую радикальный экологический уклон»: не обращается к темам защиты прав граждан, бизнеса, развития экономики. В программе очевиден запретительный уклон. Программа «Яблока» также страдает сильным экологическим уклоном с предложением ряда непопулярных мер, а также отсутствием каких-либо намеков на источники финансирования всего предложенного. Программа «Новых людей» страдает недостатком знаний в области юриспруденции, политическим популизмом и напичкана недостаточно просчитанными экономическими инициативами.
Соглашаясь с Александром Асафовым, Павел Данилин, также отметил, что в отличие от всех иных, программа «Единой России» составлялась несколько месяцев и была представлена на II части съезда партии 24 августа 2021 года. Еще в июле был начат сбор наказов избирателей для составления «Народной программы». Для чего в интернете был открыт специальный сайт. Предложения в «Народную программу» стали основой при составлении предвыборной программы партии. Программа состоит из двух частей. Идеологической, описывающей базовые ценности партии. И практической, говорящей о том, как добиваться решения важных для страны проблем.
Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ, в заключение рассказал, как соотносится наша повестка — программные предложения партий — с западной. В обоих повестках в фокусе внимания — борьба с пандемией. На Западе оппозиционные силы выступают против коронавирусных ограничений, а власть отстаивает их правомерность. У нас же, с одной стороны, оппозиция критикует за излишнюю жесткость, а с другой стороны, та же оппозиция, например, в лице партии «Яблоко», говорит о том, что власть слишком мягка. По мнению эксперта, власть как раз демонстрирует гибкость и здравый смысл, как в отношении борьбы с коронавирусом, так и в вопросах вакцинации.
Значимую долю занимает зеленая повестка и климат. Как пояснил спикер, в России серьезно зеленая повестка присутствует только у «Единой России». При этом сами зеленые партии вообще не претендуют на прохождение даже 3%-го барьера. А основная оппозиция, претендующая попасть в парламент, не считают это проблемами: с их точки зрения пожары и наводнения — это проблема «плохой власти», а не человечества.
Из консенсусов в нашей повестке среди партий эксперт выделил два. Первый — консервативный. У нас нет ни националистических, ни религиозных партий, в отличие от западных. Второй — «патриотический консенсус». Оборона и внешняя политика — не поле для дискуссий.
Эксперт также отдельно обратил внимание, что серьезный крен в политической повестке предвыборных программ партий, как и у западных, идет на устранение неравенства.