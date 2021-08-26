Полиция Италии пресекла перевозку наркотиков в шкафу
Турин, Италия, 26 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Злоумышленники пытались переслать из Турина в Палермо с помощью служб доставки 53 килограмма марихуаны в платяном шкафу, однако бдительность работников компании не позволила им это сделать, передают местные СМИ в четверг, 26 августа.
Carlos Gracia
Марихуана
Работники заметили значительную разницу между указанным и реальным весом и вызвали полицию.
После обнаружения наркотиков в ящиках шкафа было возбуждено уголовное дело, отправитель задержан.