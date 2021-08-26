* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Музыка будет запрещена в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет 26 августа The New York Times.

Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) Казнь женщины талибами

Как рассказал представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, в исламе запрещена музыка. Он выразил надежду, что новым властям в Афганистане удастся обойтись без давления на граждан, а действовать убеждением — чтобы афганцы не слушали музыку.

По его словам, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приходится думать о восстановлении страны, «разрушенной десятилетиями войны». Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пояснил Муджахид, вместе с народом заботятся о будущем страны.