Вашингтон, 26 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Число людей, госпитализированных с COVID-19 в США, превысило 100 тыс. впервые с января, сообщает 26 августа The Guardian.

Russian.news.cn Число умерших от COVID-19 в США превысило 10 тыс. человек

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Данные Министерства здравоохранения и социальных служб США показывают, что на данный момент 100 317 стационарных больничных коек заняты пациентами с COVID-19.

Специалисты винят столь высокий уровень госпитализаций в распространении заразного штамм Дельта. Напомним, что ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указал, что невакцинированные подвергают себя большей опасности заболеть COVID-19.