Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. На фармацевтическую базу Петербурга 26 августа доставили еще 65 400 комплектов двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Запас вакцины в городе составляет 429 792 комплектов доз (390 025 — для бюджетной вакцинации граждан России, и 39 767 доз для коммерческой вакцинации иностранных граждан).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«На сегодняшний день привито первично 1 458 772 человека. Полностью закончили цикл вакцинации 1 378 805 человек», — уточнили в Смольном.

Напомним, население Петербурга составляет 5 млн 386 тыс. человек, в том числе порядка 1 млн несовершеннолетних, которым вакцинация от коронавируса пока не проводится.

По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, в связи со скорым началом нового учебного года «темпы вакцинации необходимо наращивать ежедневно», чтобы «как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет»

В Петербурге работают 166 пунктов вакцинации, а также 42 мобильных пункта вакцинации.