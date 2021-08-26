Белград, 26 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Расширение Евросоюза на Западные Балканы является одной из приоритетных тем для Словении, которая с 1 июля председательствует в Совете ЕС. Об этом заявил спикер парламента Словении Игорь Зорчич 26 августа в Белграде после встречи с сербским коллегой Ивицей Дачичем.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

По словам Зорчича, Словения выступает за прием стран Западных Балкан в Евросоюз.

«Мы хотели бы поддержать Сербию и других кандидатов, чтобы они присоединились к ЕС, и чтобы мы им обеспечили мир, стабильность и благосостояние. Словения председательствует в Совете ЕС шесть месяцев, у нас не должно быть слишком больших ожиданий, но мы надеемся, что произойдут важные сдвиги», — процитировал телеканал РТС слова Зорчича.

Зорчич также отметил, что словенско-сербские отношения находятся на чрезвычайно высоком уровне, при этом не только в сфере политики.

Напомним, что страны-члены ЕС на заседании 11 июня этого года решили не открывать новые главы переговоров с Сербией, подчеркнув, что Сербия недостаточно продвинулась в реформах в области верховенства закона.