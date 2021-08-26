Торжок, Тверская область, 26 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Объёмы газификации Торжокского района Тверской области будут увеличены, кроме того, в районе планируется запустить новую модель пассажирских перевозок, которая уже действует в Твери, Калининском районе и еще четырех агломерациях Верхневолжья. Об этом в ходе поездки в Торжок и Торжокский район сказал губернатор Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Торжокском районе

«Самый главный вопрос — газификация области. Видим очень высокий запрос на бесплатное подключение к газу домовладений, которое реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Поэтому решили в разы увеличить объемы газификации в Торжокском районе. Кроме того, по просьбам жителей принято решение о запуске автобусов «Транспорта Верхневолжья» на территории Торжокской агломерации», — отметил Игорь Руденя по итогам поездки.

Вопросы развития муниципального образования обсуждались на встрече губернатора с общественностью Торжка и Торжокского района. В разговоре принял участие советник президента РФ Владимир Васильев.

«Торжок является одним из ключевых исторических центров тверской земли. Это край с тысячелетней историей, огромным количеством памятников архитектуры, обладающий богатым культурным наследием, которое необходимо сохранить для будущих поколений. Помимо этого, главные направления работы в муниципалитете — ремонт дорог, развитие здравоохранения, образования», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона, в частности, сообщил о решении по строительству модульного здания для размещения службы станции скорой помощи, в 2022 году планируется построить новую детскую поликлинику. Также предусмотрена модернизация фельдшерско-акушерских пунктов района, принято решение о приобретении в 2022 году компьютерного томографа, новых машин скорой помощи. Глава региона отметил, что ключевое значение для Торжка, региона в целом имеет развитие промышленности. В число ведущих предприятий машиностроения Верхневолжья входит Торжокский вагонзавод, на данный момент предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед.

Также глава региона затронул вопросы образования. Игорь Руденя в первую очередь поблагодарил педагогов за активный отклик на проведение массовой вакцинации, что позволит начать новый учебный год в регионе в очном формате.

Игорь Руденя отметил активность малого и среднего бизнеса территории, востребованность мер государственной поддержки среди предпринимателей. В сельском хозяйстве идет формирование документации в рамках программы развития сельских территорий. В том числе, это дополнительные возможности по строительству дорог. Глава региона призвал район включаться и в это направление.

Также обсуждался вопрос догазификации домовладений — задачу поставил президент Владимир Путин, вопрос ранее был поднят в селе Грузины Торжокского района. Сегодня жители села отметили активную работу регионального правительства по подключению домовладений, ремонт дороги к Грузинам, который проведен по поручению Игоря Рудени, а также адресовали новые просьбы. Так, требует расширения детский сад в Грузинах. Губернатор поддержал стремление жителей к развитию учреждения, отметив необходимость оперативной подготовки документации от муниципалитета.

Игорь Руденя сообщил о планах ремонта в Торжокском районе дороги до Раменья. В 2022 году планируется привести это направление в нормативное состояние. По просьбам жителей поручено отремонтировать дорогу до Страшевичского сельского поселения.

На встрече обсуждался ремонт площадок для установки флагштоков у школ. Уже подготовлена проектно-сметная документация. Игорь Руденя поручил провести ремонты в ближайшее время. Также поднимались темы обновления парка школьных автобусов, поддержки семей с детьми, многодетных родителей и другие актуальные вопросы. Вопросы развития муниципалитетов Игорь Руденя обсудил также на встрече с депутатами города и района. Это дальнейшая газификация территорий, повышение качества работы здравоохранения, создание условий для занятий спортом, транспортная доступность и ремонт дорог, социальная поддержка граждан, благоустройство и развитие туризма.