Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Председателю правительства России Михаилу Мишустину губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил инфраструктурные проекты, которые реализуются в рамках 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Нижегородский художественный музей

Никитин отметил, что все реализуется пять инфраструктурных проектов, проводится реконструкция 11 исторических территорий, реставрация около 100 объектов культурного наследия, благоустраиваются 84 общественных пространства и 280 дворов, ремонтируются около 1,6 тыс. крыш и фасадов зданий, планируется высадить 53 тыс. деревьев и кустарников. Общая площадь благоустраиваемых территорий к 800-летию достигает 466 гектаров. В числе крупнейших проектов — реконструкция Нижегородского кремля и крупнейшего парка «Швейцария».

Кроме того, проводятся работы по замене 65 тыс. светильников и 8,3 тыс. опор контактной сети в Нижнем Новгороде, 189 объектов оснащены архитектурной подсветкой.

По словам главы области, в городе были «огромные проблемы» с развитием городской среды, множество долгостроев и объектов, обнесенных синими заборами.

«К 800-летию вы здорово поработали. Хочу только пожелать красивой нижегородской земле удачи и надеюсь, что так вы и продолжите в дальнейшем радовать и удивлять не только нижегородцев, но и всех россиян», — отметил премьер-министр и добавил, что город его «очень радует».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород премьер-министр России принял участие в форуме «Среда для жизни» и встретился с губернатором области. Они обсудили социально-экономическую обстановку в регионе и ситуацию с лесными пожарами.

По мнению Никитина, ситуацию с пожарами постепенно побеждают, сейчас лесной пожар, пришедший из мордовского заповедника, полностью под контролем, локализован.

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