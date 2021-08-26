Кабул, 26 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Не менее 13 человек погибло в результате взрыва, произошедшего возле аэропорта Кабула, сообщают 26 августа местные СМИ со ссылкой на представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот с twitter.com/NoticiasReporta Взрыв в Кабуле

По их данным, среди погибших есть дети.

Кроме того, движение утверждает, что взрывом были также ранены и сторонники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению ряда СМИ, речь может идти об атаке террориста-смертника.