Екатеринбург, 26 августа, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сохранят до конца лета фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера», проходящий на площади 1905 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Екатеринбург.рф, фото Алины Шешеня Временный сад на площади 1905 года, Екатеринбург

В рамках многодневного мероприятия на площади организовали временный сад. Фестиваль изначально планировали завершить 26 августа. Новая дата окончания — 29 августа.

По данным организаторов, фестиваль успели посетить около 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Екатеринбурга планируют переосмыслить роль площади 1905 года.