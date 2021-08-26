Германия, 26 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Мемориальном музее Бергена Бельзена состоялось открытие выставки «Пожалуйста, помните!» Шталаг XVIII-D, подготовленной Международным исследовательским центром Второй мировой войны в Мариборе и группой экспертов во главе с доктором Владимиром Пребиличем, профессором военной истории из Любляны, историками Сашо Радовановичем и Ларой Древ. Выставка посвящена пяти тысячам советских военнопленных, погибшим в 1941—1942 году в нацистском лагере смерти в Мариборе (Словения) и военнопленным союзников антгитлеровской коалиции, которые также были заключенными этого фашистского лагеря на территории нынешней Словении. Почетными гостями на открытии были посол Республики Словения Франц Бут и директор музея Берген Бельзен д-р. Эльке Грыглевски. Несмотря на строгие меры безопасности, связанные с эпидемией, на открытие выставки было много посетителей и интерес к выставке был большим. Выставка является началом проектов «Замолчанные жертвы Холокоста» и «Поезд памяти», которые скоро переедут в Берлин и завершатся заключительной церемонией, когда отреставрированный вагон 1941 года, перевозивший советских военнопленных в годы Второй мировой войны, прибудет к зданию Шталага XVIII D и Музею в Мариборе. В завершении открытия выставки директор музея в Берген Бельзене поблагодарил за подготовленную экспозицию и подчеркнул, что это начало хорошего сотрудничества между их музеем и MИЦ Maрибор.

Берген-Бельзен (или Бельзен) был нацистским концентрационным лагерем в Нижней Саксонии на севере Германии, к юго-западу от города Берген. Первоначально был создан лагерь для военнопленных, а в 1943 году он стал концентрационным лагерем. Первоначально лагерь был предназначен для обмена военнопленными, когда еврейские заложники обменивались на немецких военнопленных. Позже лагерь расширился, чтобы вместить евреев из других концлагерей. С 1941 по 1945 год в лагере умерло около 20 000 советских военнопленных, а также около 50 000 других заключенных. 35 000 человек умерли от тифа в первые месяцы 1945 года, незадолго до их освобождения.

МИЦ Марибор к первой декаде августа 2021 года.

Одной из основных целей Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе является стремление стать европейской платформой по защите и охране исторических ценностей Победы над фашизмом и преградой возрождения неофашизма в Европе. Доказательство тому — результаты деятельности МИЦ.

Результаты деятельности:

Со времени своего учреждения в конце 2017 года до лета 2021 года были подготовлены и проведены:

12 международных конференций с участием более 500 специалистов историков, исследователей, дипломатов из более чем 24 стран Европы, России и СНГ по тематике Второй мировой войны (не смотря на эпидемиологические ограничения в 2021 году МИЦ организовал и провел две международные конференции),

9 различных оригинальных выставочных экспозиций, посвященных, как трагедии советских военнопленных, так и историческим событиям совместной борьбы с нацизмом и фашизмом в годы Второй мировой войны, включая две выставки, подготовленные совместно с Музеем Победы в Москве,

открыта выставка «Пожалуйста, помните! Шталаг 18Д» в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве, СМИ посвятили выставке МИЦ в Москве более 50-ти различных публикаций,

выставка Центрального музея Великой Отечественной войны «Летопись Победы» при участии МИЦ Марибор с 12 июля по 6 августа была показана в г. Клагенфурт (Автрия), в настоящий момент готовится ее экспозиция в г. Загребе (Хорватия),

проведен ряд круглых столов с участием молодых историков и исследователей из Словении, студентов и учащихся, только в этом году, накануне 22 июня МИЦ посетили более 400 учащихся города Марибора,

с сентября 2021 года посещение экспозиции «Пожалуйста, помните! Шталаг 18Д» включено в краеведческую программу Штаерского региона Словении «Школьный путь»,

подготовка в первой половине сентября, международного мемориального мероприятия «Вагон памяти», посвященного 80 — летию прибытия советских военнопленных в нацистский «лагерь смерти» Шталаг XVIII-D и 75-летию вынесения Нюрнбергским трибуналом приговора злодеяниям фашизма, покровительствует мемориальному мероприятию в Мариборе президент Словении Борут Пахор,

завершена силами центра реконструкция санитарной зоны и входной группы первого этажа здания МИЦ, а также санитарного узла на втором этаже.

Существующие проблемы МИЦ Марибор в настоящее время:

нерегулярное и несвоевременное финансирование МИЦ со стороны РФ, нарушающие «Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Международным исследовательским центром Второй Мировой войны в Мариборе о Порядке и условиях финансирования» от апреля 2019 года, так средства за 2021 год в настоящее время поступили только в объеме менее ¼ годовой выплаты, оставшаяся сумма до сих пор не поступала и нет подтверждения сроков поступления, несмотря на то, что все необходимые документы для осуществления платежа были предоставлены в Министерство культуры РФ в начале апреля 2021 года,

необходимо провести реконструкционные и ремонтные работы в здании Шталаг 18Д, которое было построено 1909 году. Капитального ремонта за последние 112 лет не проводилось, крыша здания (1200 м.кв.), перекрытия третьего и второго этажа требуют ремонта, так как их часть находится в аварийном состоянии (около 300 м.кв.),

с момента начала работы санитарной зоны в здании в сентябре, планируется увеличение числа проведения мероприятий, в связи с этим необходима дополнительная ставка для сотрудника, занимающегося обслуживанием и эксплуатацией здания,

для регулярной исследовательской работы с архивными документами, подготовки и обработки материалов необходима ставка для научного сотрудника, в настоящий момент у центра нет возможности для выделения дополнительных ставок,

Что просит руководство центра: