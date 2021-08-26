Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей встречи доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о ситуации с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

«Мы уже находимся в конце пожароопасного сезона. Но сейчас еще достаточно острая ситуация в районе города Саров… Не хотелось бы говорить вперед, но можно сказать, что ребята побеждают, там действительно серьезная ситуация. Но сейчас она полностью под контролем, локализована», — рассказал Никитин.

Он отметил, что засуха в Нижегородской области в 2021 году такая же, как и в 2010. Однако количество пожаров и их площадь значительно меньше, в том числе благодаря федеральной поддержке и принятым противопожарным мерам в регионе. Так, в 2010 году было зафиксировано 1300 пожаров на территории 200 тыс. га, в этом году — 100 пожаров общей площадью 750 га.

Как сообщалось, в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород премьер-министр России принял участие в форуме «Среда для жизни» и встретился с губернатором области. Они обсудили социально-экономическую обстановку в регионе и ситуацию с лесными пожарами.