Кабул, 26 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Взрыв, прогремевший возле аэропорта Кабула произошел, предположительно, в районе отеля Baron, сообщает 26 августа телеканал Al Jazeera.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Отмечено, что в этом отеле чаще всего останавливались британцы.

Телеканал утверждает, что в результате взрыва пострадали не менее 15 человек.

О погибших сообщений не поступало.

Ранее телеканал CNN передавал, что взрыв мог быть результатом атаки террориста-смертника.