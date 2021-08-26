Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ростова-на-Дону Григорий Никаноров прошёл лечение от COVID-19 и отправился домой вместе с супругой. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM Ветеран

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Желаю фронтовику и его жене скорейшего восстановления и крепкого-крепкого здоровья. А врачей наших госпиталей от всего сердца благодарю за высокий профессионализм и выражаю им свою признательность», — написал глава городской администрации в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 121 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 105 839 пациентов.