Кабул, 26 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Взрыв прогремел рядом с территорией международного аэропорта Кабула, сообщил 26 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter. Пентагон.

ИА Красная Весна Взрыв

«Мы можем подтвердить факт взрыва около аэропорта Кабула. На данный момент нет точных данных о пострадавших. Мы сообщим дополнительные сведения, когда будем ими располагать», — написал Кирби.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили о звуке мощного взрыва в районе аэропорта Кабула.