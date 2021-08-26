Москва, 26 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Боевые возможности Северного флота продолжают усиливаться, в текущем году он получит более 200 единиц нового вооружения, сообщил 26 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

Mil.ru АПЛ Северного флота

По его словам, к концу 2021 года Северный флот получит 238 единиц нового вооружения и техники.

«Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличился боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М». Кроме того, в этом году спланирована поставка 238 единиц современного вооружения», — сказал Шойгу.

Кроме того, он напомнил о том, что целый ряд новых кораблей проходит испытания. В частности, это атомные подводные лодки «Князь Олег», «Новосибирск» и «Белгород».

Отдельно отмечено, что завершаются испытания корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон», который предназначен для Военно-морского флота.