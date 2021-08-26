Белград, 26 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Экономическое развитие Сербии в последние десять лет было ниже средних региональных показателей. Об этом заявил профессор частного Факультета экономики, финансов и государственного управления (Белград) Горан Радосавлевич 26 августа в интервью сербским СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

По словам Радосавлевича, среднее значение ВВП, представленное по паритету покупательной способности населения с 2013 по 2020 год, было на 12% ниже, чем в других странах региона. Также по росту этого показателя Сербия занимала одно из последних мест в регионе.

«Для сравнения: с 2001 по 2012 год средний доход населения и его рост находились на уровне региона. С 2013 по 2020 год Сербия стала постепенно отставать от соседних стран. За последние десять лет лучшие экономические показатели по сравнению с сербскими, т. е. более быстрый рост среднего дохода, продемонстрировали Румыния, Босния и Герцеговина, Болгария, Черногория и Македония», — рассказал Радосавлевич в интервью изданию Novi magazin.

Радосавлевич отметил, что более медленно развивались только экономики Хорватии и Албании, но при этом нужно учитывать то, что в Хорватии доход населения примерно на 60% выше, чем в Сербии. «Приходим к выводу, что более медленная динамика роста за последние десять лет была только у Албании», — резюмировал Горан Радосавлевич.

Напомним, что власти Сербии делают акцент на экономическом развитии страны. Часто в сербских СМИ можно прочитать, что Сербия является «экономическим тигром региона».