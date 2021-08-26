Шойгу рассказал о военных базах в Северном Ледовитом океане
Москва, 26 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Арктике создаётся и развивается военная инфраструктура, обеспечивающая эффективную деятельность дислоцированных в этом регионе войскам Российской армии, сообщил 26 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
«Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. Большая часть задач по решению данного вопроса возложена на Северный флот», — сказал Сергей Шойгу.
Речь идёт о военных базах, в том числе и на островах Северного Ледовитого океана.
«На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле», — подчеркнул министр обороны.
При этом Сергей Шойгу привёл в пример остров Земля Александры, где уже работает самый северный в мире 25-метровый плавательный бассейн.
В частности, в 2021 году в Гаджиево будет сдан жилой комплекс на 486 квартир, который позволит полностью решить вопрос служебного жилья для российских моряков-подводников.
«Завершается строительство аэродрома «Темп» на архипелаге Новосибирские острова. Для Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в посёлке Тикси республики Саха», — добавил Шойгу.
Всего в текущем году в зоне ответственности Северного флота планируется построить 147 зданий и сооружений, отметил он.