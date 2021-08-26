Москва, 26 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,87%, отступая до $71,62 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА Красная Весна Нефть

«Вышедшие 25 августа данные по запасам нефти в США, показавшие большее, чем ожидалось снижение, а также опасения перебоев поставок в связи с надвигающимся на Мексиканский залив штормом вчера позволили котировкам нефти подняться выше $72 за баррель.

Данные по экономике США, показавшие худшую, чем ожидалось, динамику, укрепили надежды на то, что ФРС не будет спешить сокращать денежное предложение.

Сегодня, до открытия торгов в России попытки роста продолжались, но на фоне негативной динамики азиатских рынков нефть ушла в красную зону.

В частности, инвесторов испугало повышение ключевой ставки банком Южной Кореи, которое может стать первой ласточкой закручивания гаек в регионе.

Тем не менее, массовых распродаж на рынке нефти не наблюдается, уровень $70 сейчас выступает довольно сильной поддержкой.

Вероятно, до выходных (28−29 августа) нефть марки Brent останется в коридоре 70,00−72,50 за баррель», — считает эксперт.

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