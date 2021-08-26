Москва, 26 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже торгуется в символическом плюсе на 0,06%, удерживая отметку 73,97 рубля. Евро ещё более незначительно дешевеет на 0,01%, торгуясь по 87,05 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

sm-ekb2005 Рубли

«Несмотря на новый откат цен на мировых рынках и коррекцию по нефти, российская валюта смотрится довольно бодро. Продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода удерживают рубль от просадки.

Сказывается также, видимо, осознание участниками рынка того, что снижение российского рынка акций носит, скорее, технический характер — публикуемые отчетности российских компаний выглядят довольно оптимистично.

Однако до прояснения ситуации с дальнейшей монетарной политике ФРС США все рынки, скорее всего, будут занимать выжидательную позицию.

А краткосрочно ясность может возникнуть на выходных, в ходе традиционного выступления главы американского регулятора в Джексон Хоул. Видимо, до этого момента ситуация останется в подвешенном состоянии.

Скорее всего, что до выходных (28−29 августа) российская продолжит консолидацию у отметки 74 рубля за доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль обосновался в сужающемся диапазоне после встряски