Москва, 26 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В России первоначальный взнос по ипотечному кредиту становится имущественным цензом, с которым многие семьи справиться не в состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ипотека

«Цена на жилье выросли на 13% практически за полгода и не думают останавливаться, — сказал он. — Однако наивно полагать, что определяющим драйвером спроса на объекты жилой недвижимости стала льготная ипотека. Ипотека хоть и льготная, но не бесплатная, а, суда по ставкам и стоимости квартир, данный банковский продукт все равно остается элитным в России. За эти же полгода ипотечных кредитов выдано более 1,1 млн, хотя за весь докризисный 2019 год была выдано порядка 1,3 млн штук. Спорным остается вопрос доступности жилья с использованием кредитования, так как текущая ставка остается ниже ставки 2019 года, когда она была чуть менее 10% годовых, а вот средний срок ипотечного кредита вырос с 16,7 лет до 20,3 года. Это приводит к снижению суммы ежемесячного платежа, но увеличивает срок финансовой кабалы».

Как отметил Ордов, в условиях роста стоимости жилья всё меньшему количеству граждан удается преодолеть первый и самый высокий барьер — первоначальный взнос.

«Это, безусловно, становится имущественным цензом, с которым многие семьи справиться не в состоянии», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что пока российский рынок жилья не ждут сильные колебания.