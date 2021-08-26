Берлин, 26 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье ABT представило свою версию кроссовера Audi SQ5 TDI. Об этом сообщает издание Autoweek.

Autoweek Audi SQ5 TDI

Модель оснастили модулем ABT Engine Control, который увеличивает мощность турбированного двигателя автомобиля с 341 л. с. и 700 Нм максимального крутящего момента до 385 л. с. и 760 Нм.

Форсированный мотор позволяет Audi SQ5 TDI разгоняться с 0 до 100 км/ч меньше чем за пять секунд. При этом обычная версия модели набирает «сотню» за 5,1 с.

Кроссовер также комплектуется настраиваемыми пружинами, за счет которых дорожный просвет модели уменьшается на 35−60 мм. В качестве дополнительной опции тюнеры предлагают 21-дюймовые колёсные диски, окрашенные в черный глянцевый цвет.

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