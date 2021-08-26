Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Первая в Ростовской области инфекционная больница может принять первых пациентов в сентябре 2021 года. Об этом было заявлено на прошедшем заседании донского правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

«Принципиально важно устранить все мелкие замечания. Задача минстрою: вместе с медиками завершить работу качественно, на 100% выверено, чтобы никаких вопросов при эксплуатации больницы не возникало», — отметил глава региона Василий Голубев.

Готовность объекта составляет 99%. Подрядчик устраняет мелкие недочёты. Власти опровергли наличие проблем, из-за которых ввод больницы может быть перенесен на конец 2021 года. Стоимость лечебного учреждения составила 3,5 млрд рублей.

В настоящее время налаживается работа крупного медицинского оборудования, проводятся испытания различных систем больницы. Затем начнутся комплексные испытания.