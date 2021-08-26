Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Ленинградской области подтверждено 209 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 26 августа в региональном оперштабе. Это на десять случаев меньше, чем в предыдущий день. Таким образом, тенденция к снижению темпов распространения инфекции сохранилась и даже усилилась.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в областных городах Кириши (17), Тихвин (11), Сланцы и Сертолово (по 10), Гатчина и Всеволожск (по 10).

За последние сутки выписаны по выздоровлению в Ленобласти 89 человек, а общее число победивших коронавирус достигло 49 500 человек. Общее количество заразившихся за время пандемии составляет 62 076 человек.

От COVID-19 в Ленинградской области скончались за время пандемии 2400 человек, в том числе три человека умерли за последние сутки. Это на один случай больше, чем в предыдущие сутки.