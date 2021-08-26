Целинский район, Ростовская область, 26 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Редкое заболевание — тулерямия, поражающее лимфатические узлы, грозит жителям Целинского района Ростовской области. В муниципальном образовании выявлен природный очаг инфекции, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 26 августа.

Domses.firmpage.ru В лесу клещи наиболее опасны

ДНК туляремийного микроба обнаружена в клещах, собранных с частного стадо крупного рогатого скота на хуторе Северный. Исследования свидетельствуют о проявлении эпизоотической активности природного очага туляремии в Целинском районе.

«В адрес главы администрации Целинского района направлено письмо-требование о незамедлительном выполнении профилактических и противоэпидемических мероприятий с целью недопущения случаев заболевания среди населения», — уточнили в ведомстве.